Gleisarbeiten: Busse fahren zwischen Essen und Dorsten

Der RE14 fährt in der Nach vom 1. auf den 2. Juli nicht.

Bottrop. Wer am Wochenende von Essen oder Dorsten aus nach Bottrop will, muss auf den Bus umsteigen. Das sind die Auswirkungen vom 1. auf den 2. Juli.

Aufgrund von Weichenarbeiten zwischen Gladbeck-West und Gladbeck-Zweckel werden in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli zwischen Essen Hbf und Dorsten einige Züge des RE14 durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient. Davon betroffen sind auch die Bottroper Haltestellen am Hauptbahnhof und in Feldhausen.

Zwischen Dorsten und Essen Hbf verkehren Schnellbusse, die nur in Gladbeck-West und Bottrop Hbf halten. Alternativ bietet die RheinRuhrBahn auch Ersatzbusse an, die alle Unterwegsbahnhöfe anfahren. Das sind die Haltestellen der Ersatzbusse:

Essen Hbf: Bussteig 10

Essen West: Martin-Luther-Str.

Essen-Borbeck: Bussteig 1

Bottrop Hbf: Bussteig 4

Gladbeck-West: Gladbeck-West Bf

Gladbeck-Zweckel: Grüner-Weg

Bottrop-Feldhausen: Bottrop-Feldhausen Bf

Dorsten: Dorsten ZOB, Bussteig 1

Den Fahrplan des Ersatzverkehres finden Fahrgäste unter www.zuginfo.nrw oder www.rhein-ruhr-bahn.de. Die RheinRuhrBahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 0203 6688 9477 zu melden. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den SEV-Bussen nicht möglich.

