Gewitternacht in Bottrop: Entlaufenes Pferd wird gesucht

Traberstute Fame ist in der Gewitternacht in Bottrop-Kirchhellen weggelaufen. Sie wird am Dienstagmorgen fieberhaft gesucht.

Bottrop-Kirchhellen. Wohl eine Folge der heftigen Gewitternacht: Aus einem Kirchhellener Stall ist die Traberstute Fame entlaufen. Die Besitzerin ist in großer Sorge.

War es ein Blitz-Einschlag? Der heftige Gewitter-Donner? Oder gab es einen ganz anderen Grund? Was es auch war: In der Gewitternacht von Montag auf Dienstag ist eine Traberstute aus ihrem Stall am Repeler Weg in Kirchhellen weggelaufen. Die Besitzerin sucht fieberhaft nach „Fame“. Jede Unterstützung ist willkommen.

„Was genau passiert ist, weiß keiner“, sagt Kathi Schröder. Die riesige Sorge um ihr Pferd, von dem sie nicht weiß, ob es sich vielleicht verletzt hat, ist ihr deutlich anzumerken. Was fest stehe: „Die Hofbesitzer wollten wie jeden Morgen die Pferde rausstellen, da war der Unterstand zertrümmert und ein Pferd fehlte.“

Suche nach entlaufener Stute: Aufrufe in den sozialen Netzwerken

Es gebe die Vermutung, dass der Blitz eingeschlagen seit. Es gebe aber auch Berichte darüber, dass in der Nacht ein Helikopter über das Gelände geflogen sei. „Das könnte auch ein Auslöser für Panik bei einem Pferd sein“, meint Kathi Schröder. Letztlich sei alles noch Spekulation.

„Wir sind auf der Suche“, berichtet die Pferdebesitzerin; in Kirchhellen, Feldhausen, Oberhausen. Such-Aufrufe in lokalen Facebook-Gruppen sind am Dienstagmorgen vielfach geteilt worden. Wer die Stute entdeckt – Fame ist ein roter Fuchs – , soll nicht versuchen sie einzufangen, sondern direkt anrufen. Kontakt: 0176 800 53 590.

