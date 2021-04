GEW Bottrop fordert Medienassistenten für die Schulen

Bottrop. Am Montag geht die Schule für die meisten Schüler im Distanzunterricht weiter. Dazu sind nicht nur Endgeräte selbst nötig, sagt die GEW Bottrop.

Der Unterricht startet am Montag für die meisten Schüler im Homeschooling. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bottrop hebt hervor, dass zur Durchführung von Distanzunterricht an allen Schulen für alle Schüler Tablets und geeignete Endgeräte für Lehrer vorhanden sein müssen. Die GEW ruft die Stadt Bottrop dazu auf, die Bemühungen zur Gerätebeschaffung zu verstärken. Sonst gebe es die Befürchtung, dass sich soziale Unterschiede durch den Distanzunterricht noch verstärken.

Wie der Sprecher der GEW-Bottrop, Josef Moll, betont, ist es mit der Gerätebeschaffung nicht getan: „Bisher wurden Wartung und Update der Software von den Lehrern in ihrer Freizeit erledigt. Wegen der erhöhten Arbeitsbelastung in der Corona-Pandemie wird dies in Zukunft nicht mehr möglich sein.“

GEW Bottrop hofft auf ein Modellprojekt „Medienassistenten“

Die GEW erwarte deshalb von Oberbürgermeister Bernd Tischler, sich in Kooperation mit der Landesregierung für die Durchführung eines Modellprojektes „Medienassistenten“ einzusetzen. Die im Rahmen dieses Projektes eingestellten Assistenten wären zuständig für die Unterstützung von Lehrern bei der Einführung neuer Hard- und Software. Weiterhin würden sie die vorhandene Hard- und Software warten. Ferner können sie Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer durchführen. Auch die Begleitung von Arbeitsgemeinschaften für Schüler würde zum Aufgabenbereich gehören.

Die GEW Bottrop geht davon aus, dass kompletter Präsenzunterricht erst wieder stattfinden kann, wenn alle Lehrer geimpft sind und für Schüler tägliche Coronatests gewährleistet sind. Die Gewerkschaft befürwortet die Impfpflicht für Schüler.