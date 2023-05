Geplantes Bürgerbegehren in Bottrop: Erstes Info-Treffen

So könnte das neue Rathaus in Bottrop aussehen – wenn es das Bürgerbegehren nicht verhindert.

Bottrop. Die Initiative „Neustart Bottrop“ plant ein Bürgerbegehren gegen den geplanten Rathaus-Anbau. Nun gibt es eine erste Info-Veranstaltung.

Die Initiative „Neustart Bottrop“ plant ein Bürgerbegehren gegen den Rathaus-Anbau, den die Stadt für mindestens 140 Millionen Euro errichten will. Dafür soll der Saalbau abgerissen werden. Am Donnerstag, 25. Mai, laden die Initiatoren alle Interessierten zu einem ersten Informationsgespräch in die Rathausschänke am Ernst-Wilczok-Platz ein.

Das geplante Bürgerbegehren „Neustart Bottrop“ wird von der IG Marktviertel und der IG Rathausviertel getragen. Die Interessensgemeinschaften haben einen Lenkungskreis gewählt, der das Bürgerbegehren steuern soll. Diesem gehören an: Dirk Helmke (IG Rathausviertel), Christoph van Holt (Bremer-Baustoffe), Julia Kubik (Just VGN), Piet Metzen (Der Bott-Cast), David Schraven (Marktviertel-Café) und Vanessa Schreiber (Etwas Blaues).

Bürgerbegehren in Bottrop: 6000 Unterschriften benötigt

„Neustart Bottrop“ sieht in der Erweiterung des Rathauses an der Stelle des heutigen Saalbaus „eine Fehlentscheidung“. Damit würde aus der Innenstadt noch mehr Kaufkraft herausgezogen. „Stattdessen sollte sich die Stadtverwaltung dafür einsetzen, notwendige Büros in den Leerständen in der Innenstadt anzusiedeln, um damit das Herz unserer Stadt zu stärken“, so die Forderung der Initiative.

Die Stadt sucht für 550 Mitarbeiter neue Büroräume, weil das historische Rathaus zu klein geworden ist und viele Fachbereiche über die Innenstadt verteilt liegen. Für ihre Planungen hatte die Stadt bereits einen Ideenwettbewerb ausgelobt, das Kölner Büro „V Architekten“ hatte mit seinem Entwurf gewonnen. Die Verhandlungen mit den Architekten sollen im Juni stattfinden. Nach der Sommerpause will die Verwaltung der Politik einen Vorschlag zur Beauftragung vorlegen.

Um ein Bürgerbegehren anzustoßen, braucht die Initiative „Neustart Bottrop“ 6000 Unterschriften.

