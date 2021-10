Jazz im Filmforum Georg Dybowski-Quartett spielt in Bottrops Filmforum

Bottrop. Vor einem Jahr hat sich das Duo Dybowsksi/Mangnano erweitert. Jetzt spielen sie in der neuen Formation nach dem Lockdown im Bottroper Filmforum.

In der Reihe „Jazz im Filmforum“ ist nun das Quartett um den Gitarristen Georg Dybowski im VHS-Kino im Kulturzentrum zu Gast. Dybowskis melodischen Kompositionen bewegen sich frei durch unterschiedliche Stilrichtungen. Wichtig ist ihm, seine Musik mit Musikern zu spielen, die einen ganz eigenen Sound entstehen lassen. Diese Fähigkeit hat er im italienischen Trompeter Gregorio Mangano gefunden, der mit seinem warmen Ton und seiner melodischen Art zu improvisieren perfekt zu Georg Dybowskis Musik passt. Seit einem Jahr haben sie das Duo um zwei Mitstreiter erweitert.

Formation um Bass und Schlagzeug erweitert

Am Kontrabass wird Markus Conrads zu hören sein, den seine Konzerte, vor allem als Bassist von ‚Wildes Holz‘, durch die ganze Welt führen, unter anderem nach China, Korea, Russland, Polen, Italien und wie er augenzwinkernd hinzufügt: „Sogar nach Bayern!“. Maik Ollhoff lebt in Wuppertal, ist als freischaffender Musiker tätig und agiert als Kulturmanager. Am Schlagzeug wird er das musikalische Gespräch mit seiner einfühlsamen, fast melodiösen Weise zu trommeln bereichern.

Donnerstag, 21. Oktober, Filmforum, Blumenstraße 12-14, 20 Uhr. Karten: 10/erm. 5 Euro im Vorverkauf an der Theaterkasse oder an der Abendkasse. Es gilt die 3-G-Regel mit Nachweis.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop