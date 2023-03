Gemeinsam gegen Rassismus: Bottroper mischen sich ein

Im Martinszentrum in Bottrop wird im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus der Film #jüdisch gezeigt.

Bottrop. Die Wochen gegen Rassismus starten in Bottrop mit „Ask a cop“ und enden mit einem Krimispiel über Islamismus. Jugendliche gehören zur Zielgruppe.

Die Stadt nimmt auch in diesem Jahr wieder mit mehreren Veranstaltungen an den internationalen Wochen gegen Rassismus teil. Motto: Misch dich ein! Die Aktionswochen, organisiert vom Frauenzentrum Courage, vom Wegweiser im Vest, der Evangelischen Kirchengemeinde, der Integrationsagentur Bottrop, dem FC Bottrop und dem Jüdischen Museum Westfalen, finden vom kommenden Sonntag, 19. März, bis zum Sonntag, 2. April, statt.

Den Auftakt macht „Ask a cop“ an diesem Sonntag von 15 bis 17 Uhr in der Integrationsagentur an der Beckstraße 141. Teilnehmer können dort mit den beiden Polizeibeamten Meike Mintel und Alperen Üçpinar ins Gespräch kommen.

Interkultureller Austausch im Bottroper Frauenzentrum

Am Montag drauf, dem 20. März, gibt es von 16 bis 17.30 Uhr einen interkulturellen Austausch zum Thema „Alltagsrassismus in unseren Köpfen“ im Frauenzentrum Courage an der Essener Straße 13. Frauen sind eingeladen, sich mit fremden, aber auch eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen.

Im Martinszentrum wird dann am Mittwoch, 22. März, von 18 bis 20 Uhr, der Film „#jüdisch“ gezeigt, mit dem der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und das Jüdische Museum Westfalen in Dorsten das aktuelle Leben jüdischer Menschen in Westfalen-Lippe und darüber hinaus in den Blick nehmen. Der Film porträtiert fünf Jüdinnen und Juden und deren jeweilige Sicht auf Fragen wie Religion, Zuhause, Humor, Tradition und Zukunft.

Am Donnerstag, 30. März, findet von 18 bis 20.30 Uhr im OT Batenbrock an der Beckstraße 139 für Jugendliche ab 14 Jahren ein Krimispiel über Islamismus und Rassismus mit dem Titel „Die Androhung“ statt. Zudem setzt der FC Bottrop bei seinen Spielen am 25. und 26. März mit Bannern und Stickern ein Zeichen gegen Rassismus.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos. Mehr Informationen zu den Wochen gegen Rassismus gibt’s online auf stiftung-gegen-rassismus.de/iwgr.

