Geköpfter Hund in Bottrop: 1000 Euro Belohnung für Hinweise

Wer Hinweise zu dem in Bottrop gefundenen toten Hund ohne Kopf geben kann, soll eine Belohnung von Peta bekommen.

Bottrop. Eine Spaziergängerin hatte einen Hunde-Kadaver ohne Kopf in einem Bottroper Wald gefunden. Nun bietet Peta 1000 Euro Belohnung für Hinweise.

Es war eine schreckliche Entdeckung, die eine Spaziergängerin vergangene Woche in einem Waldstück im Bottroper Süden gemacht hatte: Ein Hunde-Kadaver lag unter einem Baum, der Kopf war abgetrennt. Nun hat die Tierrechtsorganisation Peta eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise ausgeschrieben.

„Wir möchten helfen aufzuklären, unter welchen Umständen der kleine Hund mit dem struppigen Fell gestorben ist. Ihn so zu verstümmeln und im Wald zu entsorgen ist eine grauenvolle Tat“, so Monic Moll, „Fachreferentin für tierische Mitbewohner“ bei Peta. „Mit unserer Belohnungsauslobung wollen wir die Suche nach möglichen Tätern unterstützen und Menschen ermutigen, bei Tiermisshandlungen nicht wegzusehen.“

Weil die Stelle, an der der Kopf abgetrennt war, auffällig gerade war und der Kadaver ansonsten nicht von Tieren angenagt gewesen war, kann nicht ausgeschlossen werden, dass jemand vorsätzlich den Kopf abgeschnitten hat. Die Polizei ermittelt wegen möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Der Kadaver war in der Nähe der B224 und der Straße Am Kämpchen gefunden worden.

Um den Fall aufzuklären, setzt Peta nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich entweder bei der Polizei (0800 2361 111) oder telefonisch unter 0711 8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym: whistleblower@peta.de.

