Hennie Mossink lädt immer wieder Musiker zu Konzerten ein. Am kommenden Wochenende ist der Bluesgitarrist Murali Coryell Hennie's Inn in Bottrop.

Hutkonzert Gefeierter Bluessänger tritt in Hennie’s Inn in Bottrop auf

Bottrop. Der amerikanische Bluesgitarrist Murali Coryell ist in Hennies Inn in Bottrop auf der Bühne. Der Mann aus Texas hat eine einzigartige Geschichte.

Der amerikanische Sänger und Gitarrist Murali Coryell ist am kommenden Wochenende in Hennie’s Inn in Bottrop zu Gast. Der Musiker aus Texas tritt am Freitag, 24. November um 20 Uhr bei einem sogenannten Hut-Konzert in dem Musiktreff an der Horster Straße 377 auf. Einlass ist ab 19 Uhr. Zuhörerinnen und Zuhörer können Geld für den Musiker in den Hut werfen, der durch die Reihen gehen wird.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier für den kostenlosen WAZ-Newsletter anmelden! +++

Murali Coryell hat eine einzigartige Geschichte. Als Kind von Hendrix gehalten, mit Santana zusammengelebt, Abendessen mit Miles Davis. Ständige Auftritte alias „Mick Jagger Island“ beim Mustique Blues Festival gewohnt tourte er als Support Act für B. B. King, spielte mit den anderen Blues-Helden wie Buddy Guy, Delbert McClinton und Levon Helm. Als Gastkünstler war Murali Coryell auch mit dem Blues-Künstler Joe Louis Walker, dem Jazz-Saxophonisten Bill Evans und seinen Vater, Larry Coryell, auf Tournee.

Sohn einer Jazzlegende und Enkel der Schauspielerin Carol Bruce

Jim Hynes vom Elmore Magazine schreibt in einer Rezension zu Coryells Made In Texas-Album: „Mit diesem neunten Album erweitert der talentierte Gitarrist und gefühlvolle Sänger Murali Coryell sein Repertoire weiter, doch seine tiefe Seele bleibt sicherlich intakt.“ Mit „Made in Texas“ biete Coryell alles, was sich das Musikliebhaberherz wünsche: gute Songs und eine hervorragende Band. Die gibt es nun auch bei Hennie.

Lesen Sie auch diese Berichte aus Bottrop:

Inspiriert von den Ereignissen in der Ukraine und der Widerstandsfähigkeit ihrer Bevölkerung erhielt die von Murali Coryell geschriebene, aufgeführte und produzierte Single „Ukraine War Cries“ ein „Gefällt mir“ von Präsident Selenskyj auf Twitter. Der gefeierte Sänger, Gitarrist, Songwriter ist eine aufstrebende Kraft in der zeitgenössischen amerikanischen Musik. Er ist der Sohn der Jazzgitarrenlegende Larry Coryell und der Schauspielerin Julie Coryell und Enkel der Schauspielerin Carol Bruce.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop