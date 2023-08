Gefährliche Kreuzung: Polizei sucht Radfahrerin nach Unfall

An dieser Stelle in Bottrop-Kirchhellen kommt es immer wieder zu Unfällen.

Bottrop. Die Polizei sucht eine jugendliche Fahrradfahrerin. Sie ist an einer umstrittenen Ecke in Bottrop-Kirchhellen von einem Auto angefahren worden.

Die Polizei sucht nach einer etwa 14 Jahre alten Radfahrerin, die am Mittwochnachmittag an einem Verkehrsunfall beteiligt war – und möglicherweise sogar verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich in Kirchhellen an der Kreuzung Pelsstraße/Hauptstraße, einer Ecke, an der immer wieder die mangelnde Sicherheit für Radfahrer kritisiert wird.

Eine 57 Jahre alter Autofahrerin aus Gladbeck gab an, sie habe gegen 16.40 Uhr von der Hauptstraße nach rechts auf die Pelsstraße abbiegen wollen. Plötzlich sei eine Radfahrerin auf dem Radweg von rechts gekommen – und es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin erkundigte sich bei der etwa 14-Jährigen, woraufhin das Mädchen angab, unverletzt zu sein. Anschließend fuhr die Radfahrerin weiter.

Unfall in Bottrop-Kirchhellen: Polizei sucht Radfahrerin und Zeugen

Die 57-Jährige fuhr danach zur Polizei und meldete den Unfall. Nach der Radfahrerin wird gesucht – zumal sie möglicherweise (doch) verletzt wurde. Beschreibung: etwa 14 Jahre alt, schlank, lange braune Haare, offenbar Narbe an der linken Wange, mit einem dunklen Fahrrad unterwegs. Neben der jungen Radfahrerin wird auch ein Zeuge gesucht, der an der Unfallörtlichkeit war. Beschreibung des Mannes: etwa 60 Jahre alt, schlank mit Seitenscheitel, trug ein kariertes Hemd.

Die Radfahrerin, der gesuchte Zeuge und wer Angaben zu den gesuchten Personen oder dem Unfall selbst machen kann, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 anzurufen.

