Polizei-Bericht Gedrängel an Bushaltestelle: Bottroper (11) wird verletzt

Bottrop. Im Gedrängel nach Schulschluss an einer Bushaltestelle in Bottrop ist ein Schüler mit dem Kopf gegen den Bus gestoßen. Er wurde leicht verletzt.

Bei einem Unfall an einer Bushaltestelle auf der Gustav-Ohm-Straße in Bottrop ist am Montagmittag ein Schüler leicht verletzt worden.

Bottroper Schüler kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus

Der Elfjährige stand nach Schulschluss, gegen 13.30 Uhr, mit einigen anderen Schülern an der Haltestelle, berichtet die Polizei. Als der Bus in die Haltebucht fuhr, kam es zum Gedrängel und der junge Bottroper stieß nach bisherigen Erkenntnissen mit dem Kopf gegen den Bus.

Er wurde zur weiteren Beobachtung bzw. Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

