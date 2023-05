Geburten: So alt sind Bottroper Mütter beim ersten Kind

Bottrop. Immer später bekommen Frauen in NRW ihr erstes Kind. Das sind die Geburtszahlen für Bottrop im Vergleich zu den Städten in der Region.

Frauen bekommen immer später ihr erstes Kind: Wie eine Auswertung des Landes NRW mit Daten bis zum Jahr 2021 zeigt, waren Mütter bei ihrem ersten Kind 30,4 Jahre alt. In Bottrop lag das Durchschnittsalter bei 30,1 Jahren. Im Vorjahr waren Bottroper Mütter beim ersten Kind im Schnitt 29,5 Jahre alt.

Von insgesamt 1080 für Bottrop gemeldeten Geburten waren 414 Mütter, also rund 40 Prozent, zwischen 30 und 34 Jahren. 224 waren zwischen 35 und 39 Jahre alt und 42 über 40 Jahre alt. 20 Frauen bekamen ein Kind im Alter von unter 20 Jahren. Dabei sind alle Geburten berücksichtigt, nicht nur das Alter beim jeweils ersten Kind.

Geburten in Bottrop: 63 Prozent der Frauen waren älter als 30 Jahre

Insgesamt waren 63 Prozent der Frauen in Bottrop im Jahr 2021 bei der Geburt ihres Kindes über 30 Jahre alt. In ganz Nordrhein-Westfalen waren 64,3 Prozent der Mütter über 30 Jahre alt, fünf Prozent bei der Geburt ihres Kindes älter als 40 Jahre.

Blickt man auf das Durchschnittsalter bei der Geburt – unabhängig davon, ob es das erste, zweite oder dritte Kind ist – waren frischgebackene Mütter in Bottrop 2021 durchschnittlich 31,4 Jahre alt und damit 0,4 Jahre älter als im Vorjahr.

Beim Durchschnittsalter der Frauen, die im Jahr 2021 in NRW Mütter wurden, gibt es regionale Unterschiede: In Düsseldorf war das durchschnittliche Alter der Frauen bei der Geburt ihres Kindes mit 33,2 Jahren am höchsten. In Gelsenkirchen waren die Frauen mit durchschnittlich 30,0 Jahren am jüngsten – ihr erstes Kind bekommen Gelsenkirchenerinnen schon mit 28,3 Jahren.

