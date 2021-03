Geburt im Marienhospital Bottrop: Besuche für Väter erlaubt

Bottrop. Das Marienhospital Bottrop hat das strikteesuchsverbot in der Geburtshilfe gelockert: Väter dürfen täglich eine Stunde ihre Familie besuchen.

Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Covid19-Inzidenz in Bottrop hat das Marienhospital Bottrop beschlossen, die Besuchsregelungen für die Geburtshilfe etwas zu lockern. In Analogie zur Regelung am Lebensende ist nun auch am Beginn des Lebens eingeschränkt Besuch erlaubt.

Das bedeutet konkret: Väter dürfen ab sofort täglich zwischen 14 und 19 Uhr eine Stunde zu Besuch kommen. Damit in Mehrbettzimmern nicht mehrere Besucher gleichzeitig anwesend sind, werden die Wöchnerinnen gebeten, sich im Zimmer abzusprechen, so dass immer nur ein Vater zu Besuch ist.

Väter erhalten beim Betreten des MHB einen Schnelltest

Beim Betreten des Krankenhauses erhalten die Väter einen Schnelltest. Selbstverständlich gilt diese Regelung nur für symptomfreie Väter. Dr. Hans-Christian Kolberg, der Chefarzt der Frauenklinik, ist froh über die neue Regelung: „Uns hat das strikte Besuchsverbot in der Geburtshilfe, auch wenn wir natürlich die Notwendigkeit eingesehen haben, jeden Tag das Herz gebrochen. Es ist ein Riesenfortschritt, dass wir jetzt wenigstens einmal täglich für eine Stunde erlauben können, Familie zu sein. Wir verdanken dies der niedrigen Inzidenz in Bottrop und damit der Disziplin aller Bottroper.“

+++ Wie erleben Sie die Corona-Krise seit einem Jahr? Wie kommen Sie dadurch? Machen sie mit beim Corona-Check der WAZ +++