Gastromeile: Bottrops Innenstadt bekommt neuen Supermarkt

Bottrop. 25 Jahre nach Schließung der „Aldi“-Filiale zieht der „City Markt“ in Bottrop ein. Die Inhaber verraten, was sie vorhaben und wann sie eröffnen.

Bottrops Innenstadt darf sich über einen neuen Lebensmittelmarkt freuen. Aus der ehemaligen Askania-Filiale auf der Gastromeile wird der „City Markt“. Geplant ist die Neueröffnung für den 30. September. Das kündigten die Inhaber, Ahmed Abou-Noukte und Mohamed Hadjali, im Gespräch mit der WAZ an.

Beide sind keine Quereinsteiger in der Branche. Seit fast sechs Jahren betreiben sie den „Alsham Markt“ am Trapez, ziehen quasi nur eine Hausnummer an der Gladbecker Straße weiter. Aus der Adresse mit der Hausnummer 14 wird 15.

Die Kühlschränke im Bottroper „City Markt“ sind einsatzbereit, die Regale geputzt. Es fehlen nur die gelieferten Produkte. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Neuer Supermarkt in Bottrop mit 450 Quadratmetern Verkaufsfläche

Wenn sie das neue Ladenlokal eröffnen, wollen sie zugleich das alte Geschäft schließen. Ein Grund für den Standortwechsel ist die Größe des neuen Lokals. „Wir haben jetzt 600 Quadratmeter, davon 450 Quadratmeter an Verkaufsfläche. Der Rest ist Lager und Büro“, sagt Abou-Noukte. Im noch geöffneten Geschäft stehen ihnen dagegen „195 Quadratmeter an Verkaufsfläche“, so Hadjali, zur Verfügung.

Außerdem wird im „City Markt“ die Anlieferung von Waren deutlich einfacher. Es gibt eine Rampe an den Parkplätzen der Luise-Hensel-Straße. „Das ist für uns ein Riesenvorteil“, sagt Abou-Noukte. Ganz im Gegensatz zu der jahrelangen Situation am Trapez. „Wir hatten keinen Hinterhof“, so der Unternehmer. Die Ware musste durch die Fußgängerzone der Gladbecker Straße angeliefert werden. Mit den Paletten führte der Weg durch den schmalen Gang zum Trapez. Kunden und Lieferanten trafen sich gemeinsam an der Eingangstür.

Der „Askania“-Schriftzug soll bald verschwinden. Der Standort an der Gladbecker Straße ist vielen Bottropern bekannt. Denn vor dem City Markt, dem Schreibwarengeschäft Askania und dem Spielwarengeschäft „Intertoys“ befand sich dort vor 25 Jahren Bottrops „Aldi“-Filiale. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Und aufgrund der verwinkelten Lage des Marktes kam es zu weiteren Problemen. „Wir haben mit der Zeit festgestellt, dass die Lieferanten uns nicht gefunden haben“, erzählt Mohamed Hadjali. Das dürfte ab dem 30. September anders sein. Seit Mai wird hinter der schwarzen Schaufensterfolie kräftig malocht. Zwei Kassen sind einsatzbereit, rechts vom Eingang wird es eine große Obst- und Gemüsetheke geben. Die Produkte kommen laut Abou-Noukte jeden Tag frisch aus Venlo. Direkt daneben und auf der gegenüberliegenden Seite sind Kühlschränke aufgebaut und eingeschaltet. Darüber steht „Molkerei“ und „Wurst“.

City Markt in Bottrop: Frisches Fleisch aus der Metzgerei

Im hinteren Bereich des Marktes soll an einer Theke frisches Fleisch in einer Metzgerei angeboten werden. Daneben befindet sich die Abteilung „Feinkost“ inklusive Fischtheke. Außerdem wird es Backwaren mit Selbstbedienung geben. Meterlange Regale und Tiefkühltruhen sind inzwischen geputzt und warten darauf, dass sie mit Produkten gefüllt werden.

Ahmed Abou-Noukte und Mohamed Hadjali betreiben zurzeit noch den „Alsham Markt“ am Trapez. Schilder an der Eingangstür informieren über den baldigen Umzug. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Beide Inhaber sind voller Vorfreude. Nur noch Kleinigkeiten müssen erledigt werden. So manche Wand benötigt frische Farbe. Lüftungsgitter an der Metzgerei-Theke müssen bald eingesetzt werden. Die Spiegel, die an der Obst- und Gemüsetheke montiert werden sollen, sind bestellt, aber noch nicht geliefert. Personal wird hingegen nicht gesucht. Die fünf Mitarbeiter aus dem „Alsham Markt“ werden sie übernehmen und zusätzlich haben sie zwei neue Kassiererinnen eingestellt.

Frühere Aldi-Filiale auf der Gladbecker Straße

An der Fassade des Geschäfts werden in den nächsten Tagen die „Askania“-Schriftzüge entfernt und durch „City Markt“ ersetzt. Geplant ist zudem der Einbau einer automatischen Schiebetür am Haupteingang und ein Display, das im Schaufenster die neuesten Angebote anzeigt.

Wenn sie den „City Markt“ eröffnen, schließt sich nach 25 Jahren ein Kreis. Denn an Ort und Stelle hat sich schon einmal ein Lebensmittelmarkt befunden. Bottroper, die vor den 1990er-Jahren geboren wurden, werden sich erinnern. „Aldi“ führte damals jahrelang eine Filiale. 1997 gab der Discounter den Standort in der Innenstadt auf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop