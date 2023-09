40 Stundenkilometer darf man künftig auf der Lindhorststraße in Bottrop fahren.

Straßenverkehr Gas runter: Neues Tempolimit auf Lindhorststraße in Bottrop

Bottrop. Die Stadt Bottrop reduziert die Höchstgeschwindigkeit auf der Lindhorststraße zwischen Fuhlenbrock und Eigen. So entstehen mehr Parkplätze.

Die Stadt passt die Höchstgeschwindigkeit auf der Lindhorststraße an: Ab sofort darf dort maximal 40 Stundenkilometer gefahren werden – mit zwei Ausnahmen.

Auf der Straße, die sich auf rund zweieinhalb Kilometern zwischen Hans-Böckler-Straße und Kirchhellener Straße erstreckt, gab es vorher sowohl 30er- als auch 40er- und 50er-Zonen. Das habe man nun vereinheitlichen wollen. Ausgenommen ist der Abschnitt im Wald zwischen Plaggenbahn und Nibelungenweg sowie der Abschnitt im Bereich der Schule zwischen Hans-Böckler-Straße und Walter-Flex-Straße. Hier bleibt es bei Tempo 30.

Bottroper Lindhorststraße: Geschwindigkeitsanpassung für mehr Parkplätze

Hintergrund der Geschwindigkeitsanpassung seien Hinweise von Anwohnern gewesen: Es habe eine mangelnde Einsehbarkeit des fließenden Verkehrs gegeben sowie einen bestehenden Parkplatzmangel. Aus diesem Grund habe der Fachbereich Tiefbau die Sichtdreiecke auf der Straße geprüft, also das Sichtfeld, das Autofahrer beim Einbiegen auf die Lindhorststraße haben. Durch die niedrigere Geschwindigkeit können die Parkverbotsbereiche an Kreuzungen verringert werden, so entsteht mehr Parkraum.

Die Beschilderung für die neue Höchstgeschwindigkeit ist bereits aufgestellt. In den kommenden Wochen werden die bestehenden Halteverbote und Absperrpfosten an die neuen Gegebenheiten angepasst. Die Stadt will die Arbeiten bis Anfang Oktober abgeschlossen haben.

