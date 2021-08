Galerie 7 in Bottrop veranstaltet Lesung zur Kaffeezeit

Im Innenhof der Galerie 7 in der Bottroper Stadtmitte findet Sonntagnachmittag die nächste Lesung zur Kaffeezeit statt.

Bottrop. Am Sonntagnachmittag liest Inhaberin Bettina Döblitz u.a. aus ihrem Roman „Mallorquinische Nächte“.

In der Reihe „Literatur zur Kaffeezeit“ geht diesmal die Inhaberin der Galerie 7 selbst an den Start. Genießen Sie bei Kaffee und frisch gebackenem Kuchen die Lesung von Bettina Döblitz. Neben humorvollen Kurzgeschichten, die in diversen Anthologien veröffentlicht wurden, liest sie auch einige Kapitel aus ihrem Roman „Mallorquinische Nächte“.

Coronakonform im Innenhof

Danach lädt die Autorin zur lockeren Plauderrunde ein. Die Veranstaltung findet coronakonform im überdachten Innenhof der Galerie 7 statt. Es wird um Anmeldung gebeten, da die Platzzahl begrenzt ist. Eintritt frei.

Sonntag, 8. August, 15 Uhr, Böckenhoffstraße 7. Anmeldung: 0171/8146447.

