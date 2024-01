Nach einer Unfallflucht in Bottrop sucht die Polizei Zeugen.

Unfallflucht Fußgängerin in Bottrop angefahren: Polizei sucht Täter

Bottrop Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Bottrop den Fahrer eines weißen Autos. Er hatte eine Fußgängerin angefahren und war geflüchtet.

Die Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer, der am Donnerstagnachmittag mit einem weißen Auto auf dem Recyclinghof am Südring in Bottrop unterwegs war.

Gegen 14.30 Uhr war es dort zu einem Unfall gekommen, bei dem der Wagen vom Hof auf den Südring abbog und dabei eine Fußgängerin touchierte. Die 53-Jährige Frau aus Bottrop verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Fußgängerin in Bottrop angefahren – Autofahrer flüchtet

Der weiße Wagen bog aus der Zufahrt, nach rechts auf den Südring ab und fuhr davon. Es hat sich noch ein Beifahrer in dem Auto befunden. Nähere Angaben zu den Insassen oder dem Wagen liegen bisher nicht vor.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat, das nun die Ermittlungen wegen der Unfallflucht aufgenommen hat, unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

