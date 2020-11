Eine Fußgängerin aus Essen ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Bottrop schwer verletzt worden, meldet die Polizei (Symbolbild).

Verkehrsunfall Fußgängerin aus Essen bei Unfall in Bottrop schwer verletzt

Bottrop. Eine Essenerin will eine Fußgängerampel in Bottrop überqueren. Da kommt es zur Kollision mit einem Pkw. Sie wird schwer verletzt.

Bei einem Unfall an einer Ampelkreuzung in Bottrop ist am Dienstagabend eine Fußgängerin (43) aus Essen schwer verletzt worden.

Laut Polizei wollte die Frau um 20.15 Uhr im Bereich der Kreuzung Prosperstraße/ Devensstraße/Ostring eine Fußgängerampel überqueren. Gleichzeitig wollte ein Autofahrer (21) aus Bottrop vom Ostring nach links in die Prosperstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Die Frau verletzte sich schwer. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 500 Euro an.

