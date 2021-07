Fußgänger quert Radweg: E-Bike-Fahrer aus Bottrop stürzt

Ein Bottroper ist bei einem Fahrradunfall in Dorsten leicht verletzt worden, meldet die Polizei.

Dorsten/Bottrop. Ein E-Bike-Fahrer aus Bottrop ist in Dorsten mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Bei dem Unfall hat sich der Bottroper leicht verletzt.

Ein E-Bike-Fahrer aus Bottrop ist bei einem Unfall in Dorsten leicht verletzt worden.

Laut Polizei war der Bottroper (68) um 17.10 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg am Lippetor in Fahrtrichtung Dorsten-Stadtmitte unterwegs, als ein Fußgänger (24) aus Dorsten den Radweg querte. In Höhe der Einmündung zum Ostwall kam es zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein geringfügiger Sachschaden von etwa 100 Euro.

