Fußballtag mit Pauli-Trainer im Bottroper Kinderdorf

Bottrop. Christian Klose, Nachwuchstrainer des FC St. Pauli, gestaltete den Fußballtag im Kinderdorf. Im Mai kommt RWE-Torjäger Simon Engelmann.

Auf dem kleinen Fußballplatz des Caritas-Kinderdorfes ist am Samstag viel Bewegung, Kinder und Jugendliche laufen mit Bällen um bunte Hütchen und Stangen herum. Zum sechsten Mal ist der Verein „Aktion Fußballtag“ mit dem Motto „Trainieren wie die Profis“ zu Gast am Köllnischen Wald.

Nach Angabe von Jo Eller, dem sportlichen Leiter des Familienvereins, handelt es sich um das „größte Fußball-Sozialprojekt Deutschlands,“ mit der Vision „ Kinder von der Spielkonsole wegzuholen und in Vereine zu bringen.“ Jedes Jahr werden bei 100 Fußballtagen etwa 5000 Kinder und Jugendliche gefördert, berichtet der Schwabe aus Heidenheim.

„Christian hat spontan gesagt: Ich mach das“

Normalerweise arbeitet der Verein mit Trainern aus Leistungszentren oder Ex-Profis aus den jeweiligen Regionen zusammen. Aber an diesem Wochenende waren alle Angefragten mit den eigenen Mannschaften unterwegs: „Und dann habe ich Christian angerufen und der hat spontan gesagt: Ich mach das.“ Christian, das ist Christian Klose, Kaderplaner des Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC St. Pauli, der „ alles stehen- und liegengelassen“ hat, um nach Bottrop zu kommen, weil er es „spannend findet, Kindern die Freude am Fußball und entsprechendem Sozialverhalten zu vermitteln.“

Für Klose war der Fußball prägend und er will etwas davon weitergeben. Unterstützt wird er von den Mitarbeitern des Kinderdorfes, die auch die Fußballgruppe betreuen. Für den Leiter des Kinderdorfes Thomas Evers ist die Veranstaltung immer wieder „etwas Großartiges, etwas Besonderes im Jahr.“

Während des Vormittagstrainings wurde schon der Grill angeworfen, so dass sich die Spieler während der Mittagspause für den anstrengenden Nachmittag stärken konnten. Schließlich stand ja noch das „Champions-League-Turnier“ bevor, bei dem sich die Mannschaften ihre prominenten Vereinsnamen selbst wählen können, so dass sich am Köllnischen Wald durchaus der FC Liverpool und Real Madrid im Endspiel gegenüberstehen könnten.

Nächster Fußballtag ist für Mai geplant

Der Blick auf den löchrigen, holprigen Rasen mit riesigen Matschlöchern an den Toren erklärt, warum manche Pässe den Mitspieler nicht erreichen. Dabei hatte Trainerurgestein Peter Neururer bei seinem letzten Besuch Abhilfe versprochen. „Die Kinder würden sich freuen, wenn der versprochene Kunstrasen noch kommt“, mahnt Organisator Jo Eller an. Zumindest gab es aber schon für jeden Teilnehmer einen Fußball und ein Sponsorentrikot.

Nachdem die Aktion im letzten Jahr wegen der Pandemie abgesagt werden musste, ist für den Mai 2022 Jahres der nächste Fußballtag geplant, bei dem u.a. Udo Platzer, Jugendkoordinator von Rot-Weiß Essen, und der jetzige RWE-Torjäger Simon Engelmann das Training leiten sollen.

