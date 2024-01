Für diese Babynamen entscheiden sich Bottroper am häufigsten

Bottrop Emilia und Noah, das sind die beliebtesten Babynamen in Deutschland 2023. Doch welche Babynamen werden in Bottrop am häufigsten vergeben?

1155 Kinder wurden im Jahr 2023 in Bottrop geboren. Das sagt die Statistik des Bottroper Standesamts und zeigt: Die Zahl der Geburten ist zurückgegangen. Denn im Vorjahr 2022 lag die Gesamtzahl an Geburten noch bei 1185. Und auch bei den beliebtesten Namen des Jahres 2023 ist ein Unterschied zum Vorjahr zu erkennen.

Bei den Jungennamen erreichen gleich zwei Namen den Platz eins der beliebtesten Babynamen in Bottrop 2023. Sowohl Amir als auch Luca wurden jeweils achtmal vergeben. Der Vorjahressieger Noah schaffte es in diesem Jahr hingegen nicht einmal mehr in die Top zehn.

Und auch auf Platz zwei tummeln sich in diesem Jahr gleich mehrere Jungennamen. Jeweils sieben kleine Adam, Ali, Ilyas, Liam und Matteos wurden in Bottrop geboren. Auch die Namen Elias, Leon und Paul reihen sich mit jeweils sechs Namensgebungen in die Liste der zehn beliebtesten Jungennamen der Stadt ein. Damit liegen die beliebtesten Jungennamen im Jahr 2023 eng beieinander und zeigen keinen eindeutigen Gewinner.

Emilia ist deutschlandweit auf Platz eins: Aber wie sieht es in Bottrop aus?

Auch wenn sich die Liste der beliebtesten Jungennamen im Vergleich zum Vorjahr verändert hat, bleibt ein Trend in Richtung kurze Namen zu erkennen. Ähnlich sieht das auch bei den Namen für die neugeborenen Mädchen aus. Hier ist das Ergebnis der beliebtesten Namen des Jahres jedoch deutlicher ausgefallen, als bei den Jungen.

Platz eins erobert Lina mit gleich 14 Namensgebungen. Damit kämpft sich Lina vom dritten Platz im vorausgegangen Jahr auf die Eins und löst damit den Vorjahressieger Emilia ab, der auch schon 2021 auf Platz eins war. Für Emilia hat es 2023 mit zehn neuen Babys dann nur noch für Platz zwei gereicht. Knapp dahinter folgen dann Mira (neunmal vergeben) und Mia (achtmal vergeben) sowie die Namen Hanna und Lia, die jeweils siebenmal vergeben wurden. Sechs neue Lanas haben 2023 das Licht der Welt erblickt und schaffen es damit auf Platz sechs. Außerdem in die Top zehn geschafft haben es: Leonie (fünfmal), Lilly (fünfmal) und Asya (viermal).

Die Bottroper Eltern folgen mit ihren beliebtesten Vornamen auch dem bundesweiten Trend. So sichern sich die in Bottrop am beliebtesten Namen Lina und Luca auch deutschlandweit Plätze in der Top-Zehn des Jahres. Und auch dass Emilia in Bottrop auf Platz Zwei landet, spiegelt den deutschlandweiten Trend wider. Denn bundesweit schafft es der Name auf Platz eins.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop