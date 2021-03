Für die IHK hat Testen und Impfen jetzt höchste Priorität

Bottrop . Die Kammer bringt auch die Nutzung neuer Apps ins Gespräch, um die Chancen für Öffnungsschritte zu erhöhen. Aufruf an Firmen: Testen!

Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Fritz Jaeckel, dringt angesichts der aktuellen Corona-Beschlüsse darauf, die bereits eingerichteten Impfkapazitäten auf kommunaler Ebene zügig im vollen Umfang zu nutzen. Dabei müsse „die Bürokratie unbedingt im Zaum gehalten“ werden. Impfen habe jetzt absolute Priorität.

„Bis die Mangelverwaltung bei den Impfstoffen beendet und eine ausreichende Immunität in der Bevölkerung durch Impfen erreicht ist, muss nun überall, auch in den Unternehmen getestet werden“, so Jaeckel. „Und zwar so viel wie möglich.“ In diesem Zusammenhang verwies er auf eine Studie, die darlege, dass dies bereits freiwillig und in großem Umfang in Betrieben geschehe.

„Sehr positive Erfahrungen mit neuen Apps“

Nach dieser Umfrage bietet bisher schon jedes zweite Unternehmen seinen Beschäftigten regelmäßig Corona-Tests an oder plant, dies in Kürze zu tun. „Zudem sind in unserer Region sehr positive Erfahrungen mit neuen Apps zur Kontaktnachverfolgung gemacht worden“, betonte Jaeckel. Er sprach sich deshalb für eine flächendeckende Nutzung von Apps aus, „um Öffnungsschritte nach dem neuerlich verschärften Lockdown auf eine bessere Basis als bisher zu stellen“. Hier seien viele gute Produkte am Markt, die im IHK-Bezirk der Emscher-Lippe-Region und dem Münsterland entweder schon im Einsatz seien oder kurz vor der Einführung stünden.

„Heftiger Rückfall“

Die IHK Nord Westfalen hatte die Corona-Beschlüsse der letzten Ministerpräsidentenkonferenz zunächst „zur Kenntnis genommen“. Jaeckel wertet sie als „heftigen Rückschlag für die bereits etablierten Differenzierungen in der regionalen Wirtschaft“ und zeigte sich enttäuscht von der „Fortsetzung des Dilemmas“. Jaeckel: „In den letzten Wochen hatten besonders hart vom Winter-Lockdown betroffene Unternehmen mit intelligenten Konzepten und Vorschlägen erste Öffnungsschritte unter Einhaltung aller notwendigen Infektionsbekämpfungs- und Hygienestandards erprobt. Hinter diese ersten Schritte fallen wir jetzt wieder zurück.“ Jetzt helfe jedoch nur, nach vorne zu schauen.