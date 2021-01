Für Bottrops OB ist 2021 ein Jahr der Hoffnung

Per Video wendet sich OB Bernd Tischler in seiner Neujahrsrede an die Bottroper Bevölkerung.

Bottrop Bernd Tischler sieht in den Impfungen den Schlüssel für ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. Seine Neujahrsrede hält er im Netz.

In seiner Neujahrsrede geht Oberbürgermeister Bernd Tischler auf das beherrschende Thema Corona ein. „Die vor uns liegende Zeit wird uns noch viel an Verzicht und Einschränkungen abverlangen. Das Coronavirus bestimmt noch immer unseren Alltag“, sagt er in einem Video, dass jetzt unter www.bottrop.de zu sehen ist.

Tischler will mit der kurzen Ansprache den Bürgern aber Zuversicht vermitteln. Die bereits begonnenen Impfungen würden in den nächsten Wochen weiter an Fahrt gewinnen, so Tischler. „Sichere Impfstoffe sind der Schlüssel, um den Kampf gegen das Coronavirus zu gewinnen.“

Die Angst darf nicht überwiegen

Bottrop sei eine bunte und vielfältige Stadt, in der die Menschen etwas bewegen wollten. „Ich bin überzeugt, dass wir unser Leben schon bald wieder so unbeschwert und frei leben können, wie wir es gewohnt sind“, sagt der Oberbürgermeister.

Bis es soweit ist, appelliert er, sich an die bestehenden Corona-Regeln zu halten. „Bitte lassen Sie die Angst nicht überwiegen und geben Sie dem neuen Jahr die Chance, ein Jahr der Hoffnung zu sein.“