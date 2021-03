Für Billy sucht das Bottroper Tierheim ein neues Zuhause

Bottrop. In der heutigen WAZ-Aktion „Tiere in Not“ sucht Billy ein neues Zuhause bei erfahrenen Hundehaltern. Denn er ist noch ein halbstarker Rüpel.

Billy, der im November 2018 geboren wurde, ist ein kastrierter Labrador-Münsterländer-Rüde. Er wurde letzten Monat dem Tierheim übereignet. Er war über Ebay angeschafft worden und hatte schon mehr als einen Besitzer.

Billy ist noch ein respektloser halbstarker Rüpel, der seine Grenzen testet und gerne seine Artgenossen anmacht. Er sucht daher bei erfahrenen Hundehaltern ein neues Zuhause, die ihm ruhig aber bestimmt vermitteln, was er darf und was nicht. Billy ist lernfreudig und merkt schnell, wenn er sich daneben benommen hat. Kinder in der Familie sollten schon im jugendlichen Alter sein.

Das Tierheim ist weiterhin für Besucher geschlossen. Es bittet deshalb Interessenten, unter der Telefon-Nr. 02041-93848 Kontakt aufzunehmen.