Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von Auto und Traktor

Auf der Alleestraße in Kirchhellen sind ein Traktor und ein Pkw kollidiert.

Bottrop-Kirchhellen. In Kirchhellen stoßen ein Traktor und ein Pkw zusammen. Das Auto wurde am Heck massiv beschädigt. Es gab fünf Leichtverletzte.

Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Auto leicht verletzt worden. Zu dem Unfall kam es am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr auf der Alleestraße in Bottrop-Kirchhellen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Traktor war demnach offenbar auf das Auto aufgefahren, das am Heck massiv beschädigt wurde.

Der genaue Hergang und die Unfallursache werden noch ermittelt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. (dpa)

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop