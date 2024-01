Führerschein umtauschen: Diese Jahrgänge müssen Gas geben

Alte Führerscheine müssen umgetauscht werden. In Bottrop sind noch Termine frei.

Bottrop Der Lappen hat ausgedient: Wer noch einen alten Führerschein hat, muss ihn in der Führerscheinstelle umtauschen. Die nächste Frist läuft bald ab.

Autofahrerinnen und Autofahrer, die zwischen 1965 und 1970 geboren sind, müssen jetzt Gas geben: Die Frist für den Umtausch ihres alten Führerscheins läuft am 19. Januar 2024 ab. Bottroper müssen dafür einen Termin ausmachen im Bürgerbüro im Rathaus, an der Führerscheinstelle (Händelstraße 9) und in der Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen (Kirchhellener Ring 86). Die gute Nachricht: Es sind noch kurzfristig Termine zu bekommen.

Grundsätzlich müssen alle alten Führerscheine umgetauscht und durch EU-Führerscheine im Scheckkarten-Format ersetzt werden. Die letzte Frist für die Jahrgänge 1953 oder vorherige läuft im Januar 2033 ab. Die betroffenen Personen werden nicht kontaktiert, sondern müssen sich eigenständig um Termine kümmern.

Zum Termin bei der Führerscheinstelle, im Bürgerbüro oder in der Bezirksverwaltungssstelle müssen mitgebracht werden:

der alte Führerscheine

in gültiger Lichtbildausweis

ein aktuelles biometrisches Lichtbild

Außerdem muss eine Karteikartenabschrift mitgenommen werden, wenn der Führerschein nicht in Bottrop ausgestellt war und man noch nicht im Besitz eines EU-Kartenführerscheins war.

Der Führerscheinumtausch in Bottrop kostet 25,30 Euro, bei gleichzeitiger Verlängerung der Fahrerlaubnis 42,60 Euro. Der Direktversand kostet fünf Euro. Der neue Führerschein ist 15 Jahre gültig.

Termine für den Führerscheinumtausch können auf der Seite des Bürgeramtes vereinbart werden.

