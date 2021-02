Frühestens Donnerstag wird in Bottrop der Müll abgefahren

Bottrop. Frühestens am Donnerstag wird die Best mit der Leerung der Mülltonnen wieder beginnen – witterungsbedingt. Das plant der städtische Entsorger.

Nicht vor Donnerstag wird die Best die Mülltonnen in Bottrop leeren. Der ursprüngliche Plan, am Mittwoch bereits den regulären Betrieb aufzunehmen, sei nicht zu erfüllen, teilt der städtische Entsorger mit Blick auf die „witterungsbedingten Beeinträchtigungen“ mit. Die Mitarbeiter würden nun stattdessen den Winterdienst verstärken. Die Best weist darauf hin, dass Mülltonnen frei von Eis und Schnee an die Straße gestellt werden. „Gerade größere Abfallgefäße können ansonsten nicht geleert werden“

Einen Nachholtermin für die ausgefallene Abfuhr der Restmülltonnen bietet die Best nicht an. Stattdessen können die betroffenen Bottroper überschüssigen Müll in Säcken neben der Tonne platzieren. „Ausnahmsweise“ werde man die dann mitnehmen. Es ist diesmal nicht erforderlich einen Best-Abfallsack zu kaufen“, so das Unternehmen. Weiter heißt es: Für die ausgefallenen Leerungen der gelben und der Papiertonneerarbeiten erarbeite man derzeit ein Konzept um möglichst rasch Nachleerungen,oder vergleichbare Angebote durchzuführen.

Recyclinghof in Alt-Bottrop öffnet am Mittwoch wieder

Betroffen von den witterungsbedingten Ausfällen sind auch die Recyclinghöfe. Der am Donnerberg ist ab Mittwoch wieder geöffnet, der in Kirchhellen bleibt noch geschlossen.

Auch die Bottroper, die einen Spermülltermin für Montag, Dienstag oder Mittwoch vereinbart hatten, bittet die Best um Geduld. Termine, die für Montag vereinbart waren, würden im Laufe der Woche noch nachgeholt, so die Mitteilung der Best. In dem Fall solle Sperrmüll, der bereits an die Straße gestellt wurde, einfach dort stehen gelassen werden. Termine die für Dienstag oder Mittwoch vereinbart waren, würden in der kommenden Woche nachgeholt. Dafür müssen die Bürger jedoch einen neuen Termin vereinbaren unter: 020 41/79 69-67.