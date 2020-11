Teil der Großbaustelle in Ebel: die gesperrte Bernebrücke.

Straßenbau Frost: Asphalt an der Ebelstraße kommt erst am Dienstag

Bottrop. Frost bremst die Bauarbeiten in Ebel. Die für Montag geplante Asphaltierung der Ebelstraße ist auf Dienstag verschoben worden, meldet die Stadt

Aufgrund der frostigen Wetterverhältnisse können die Bauarbeiten in der Ebelstraße zwischen der Brücke über die Berne und der Bahnhofstraße nicht wie vorgesehen am Montag durchgeführt werden. Das meldet die Stadtverwaltung. Falls es die Witterung zulässt, werden die Arbeiten am Dienstag,1. Dezember, ausgeführt.