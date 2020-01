Bottrop. „Fridays“-Kundgebungen standen sich gegenüber. Am Altmarkt „Fridays gegen Altersarmut“, an der Gladbecker die Gegendemo von „Fridays for Future“.

Fridays links, Fridays rechts, Polizei mittendrin

Gegen eine Mahnwache unter dem Motto „Fridays gegen Altersarmut“ am Altmarkt hat am Nachmittag das Bündnis „Fridays for Future“ (FFF) eine Gegenkundgebung veranstaltet. Beamte der Einsatzhundertschaft der Polizei griffen ein, als wenige Teilnehmer der Mahnwache an der Gladbecker Straße mit Gegendemonstranten in einen Streit gerieten. Mit vier Mannschaftswagen stand die Polizei danach bis zum Ende der Gegenkundgebung bereit, sich erneut zwischen die Teilnehmer der beiden Kundgebungen zu stellen. Nach Angaben von Polizeisprecher Andreas Wilming-Weber wurden aber beide Veranstaltungen ohne weitere Zwischenfälle beendet.

Der Bottroper Anmelder von „Fridays gegen Altersarmut“ hatte im Vorfeld bestritten, dass die Veranstaltung der rechten Szene zuzuordnen sei: „Ich rufe zur friedlichen Mahnwache auf, ohne politische Gesinnung, Farben oder Couleur.“ Allerdings hatte die Partei „Die Rechte“ dazu aufgerufen, an den bundesweit stattfindenden Mahnwachen teilzunehmen. Eine ebenfalls für gestern angemeldete Mahnwache in der Gelsenkirchener Fußgängerzone war kurzfristig ohne Angabe von Gründen abgesagt worden.

„Wir sind immer noch Fridays for Future“

„Wir sind immer noch Fridays for Future.“ Diesen Satz hat Sven Hermens während der rund einstündigen Gegenkundgebung Mehrfach wiederholt. Die Klimaschützer wehrten sich mit ihrer Kundgebung gegen einen Missbrauch des Themas Klimaschutz und ihres Slogans: „Wir demonstrieren gegen diejenigen, die dieses Thema und dieses Motto für ihre Zwecke instrumentalisieren wollen.“

Das „Bündnis buntes Bottrop“ hatte die Bürger aufgefordert, sich nicht an der Mahnwache zu beteiligen. „Wir sehen unsere Aufgabe darin, den Bürgern deutlich zu machen, mit wem sie sich verbünden, wenn sie zu dieser Veranstaltung gehen“, sagt Sprecherin Andrea Multmeier. Das Bündnis hatte aber bewusst auch nicht zu einer Gegendemonstration aufgerufen.

Die nächste Kundgebung von „Fridays for Future“ wird stattfinden am Freitag, 7. Februar, ab 11 Uhr am Oberhausener Hauptbahnhof. Die Bottroper Klimaschützer und Gruppen aus anderen Ruhrgebietsstädten rufen gemeinsam zu dieser Demonstration auf.