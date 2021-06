Freibad: Bottrops Stenkhoffbad lockert die Corona-Regeln

Bottrop. Im Bottroper Stenkhoffbad werden die Corona-Regeln ab sofort gelockert. Mehr Badegäste sind erlaubt und das Babybecken öffnet nun doch schon.

Das Bottroper Stenkhoffbad lockert ab sofort seine Corona-Regeln. Nun können nicht mehr nur 250, sondern 1000 Badegäste das Freibad zeitgleich besuchen. Außerdem wird das Babybecken jetzt doch geöffnet, auch die Wasserrutschen können genutzt werden.

Viele Eltern hatten sich geärgert, dass das Planschbecken geschlossen wurde. Zu schwierig sei es, dort die Regeln zu kontrollieren, dass nur vier Kinder gleichzeitig ins Wasser dürfen. Es habe Konflikte am Beckenrand zwischen Eltern gegeben. Eigentlich sollten die Auflagen erst zu den Sommerferien gelockert werden, nun reagiert die Stadt aber doch schneller.

Bottroper Stenkhoffbad: Holpriger Start in die Saison

Für den Besuch des Freibads ist kein Negativtest nötig. In den Duschen und Umkleiden gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Tickets können vor Ort an den Kassen erworben werden. Auch die Minigolfanlage ist geöffnet.

Das Stenkhoffbad war am Montag mit Pannen in die Freibadsaison gestartet: Die neu angeschafften Kassenautomaten können noch nicht in den Betrieb gehen, die Kühlung der Gastronomie war kaputt. Nun soll es aber Kaltgetränke, Eis und Speisen geben, wie die Stadt mitteilt. Das Freibad ist montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

