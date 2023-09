Freibad Bottrop: Warum die Saison nicht verlängert wird

Bottrop. Das Bottroper Stenkhoffbad wird seine Badesaison nicht verlängern. Dieses Wochenende können Besucher aber noch das gute Wetter nutzen.

Das ist ein Spätsommer, wie man ihn sich wünscht: Für die nächsten Tage einschließlich des Wochenendes sind 30 Grad und strahlender Sonnenschein für Bottrop angesagt. Auch nächste Woche bleibt das Wetter gut, wenngleich etwas kühler.Das Stenkhoffbadhat dann aber geschlossen.

Noch bis einschließlich 9. September geht die Badesaison im Freibad. Am Sonntag, 10. September, findet dann zum Abschluss das Hunde-Schwimmen statt. Danach ist an Baden für Menschen nicht mehr zu denken: „Ab Samstag steht die Anlage still und es werden keine Chemikalien mehr ins Wasser gelassen“, erklärt Badleiter Jonas Jarzombek. „Mit den vielen Hundehaaren im Wasser will dann auch keiner mehr schwimmen gehen.“

Hundeschwimmen im Stenkhoffbad beendet die Bottroper Freibad-Saison

Hätte man das Hundeschwimmen und damit das Ende der Freibadsaison nicht verschieben können angesichts des schönen Wetters? „So eine kurzfristige Verlegung ist nicht möglich“, sagt Jarzombek. „Es konnte ja auch keiner ahnen, dass wir jetzt noch mal solche Temperaturen haben.“

Das Problem ist das Personal: Das Stenkhoffbad hat eine Kooperation mit der DLRG, allerdings jedes Jahr nur bis zum 31. August. Nun muss der Bottroper Bäderbetrieb Rettungsschwimmer aus eigenem Personal stellen – so viele gibt es davon aber nicht. „Personalbedingt ist das einfach zu knapp“, sagt Jarzombek.

Freibad im Revierpark Vonderort ist schon geschlossen

Aus diesem Grund könne das Stenkhoffbad seine Öffnungszeiten nicht verlängern – auch nicht am Samstag. Diese waren nach den Sommerferien auf täglich 12 bis 18 Uhr gekürzt worden. „Ich verstehe die Leute, die schwimmen gehen wollen“, sagt der Badleiter. „Aber uns sind da die Hände gebunden.“

Für das kommende Jahr wolle er aber mit seinen Vorgesetzten beraten, ob die Saison nicht schon im Vorhinein um eine Woche verlängert werden kann. Denn auch in den vergangenen Jahren war der September oft noch sehr mild und sonnig.

Bereits geschlossen ist übrigens schon das Freibad im Revierpark Vonderort. Dort ist die Anlage bereits am 3. September runtergefahren worden.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop