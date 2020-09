In der Bottroper Innenstadt ist das Parken vorerst kostenlos

Bottrop. Die Stadt weist auf die Maßnahmen aus dem Corona-Paket hin. Auch Radfahrer profitieren vom Kostenlos-Angebot in der Innenstadt.

Die Stadtverwaltung weist noch einmal darauf hin, dass seit dem 17. August die Parkplätze in der Bottroper Innenstadt bis zu drei Stunden lang kostenfrei genutzt werden können. Dies gilt sowohl auf den City-Parkplätzen als auch im Parkhaus Schützenstraße.

Diese Regelung ist Teil der Maßnahmen im vom Hauptausschuss beschlossenen Corona-Hilfspaket für die Bottroper Innenstadt. Besucherinnen und Besucher, die mit dem Fahrrad in die Innenstadt kommen, können dieses ebenfalls kostenfrei in der Radstation am Berliner Platz abstellen. Ab Oktober ist auch der ÖPNV an Samstagen kostenfrei.

Maßnahmen greifen noch bis zum Ende des Jahres

Die Maßnahmen gelten erst einmal bis Ende des Jahres. Mit den Maßnahmen sollen mehr Kundinnen und Kunden in die Innenstadt gelockt werden.