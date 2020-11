Frauenzentrum Bottrop: „Häusliche Gewalt ist nicht privat“

Sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen: das orange angeleuchtete Bottroper Rathaus. Im Rahmen der UN-Kampagne „Orange The World“ leistet das Frauenzentrum Courage auch Aufklärungsarbeit.

Bottrop. Im Rahmen der UN-Kampagne „Orange The World“ leistet das Bottroper Frauenzentrum Aufklärungsarbeit. Ein Gastbeitrag zum Thema häusliche Gewalt.

„Die Familie im Nachbarhaus, das hätte ich nie gedacht! Nach außen sah immer alles ganz in Ordnung aus. Am letzten Freitag war dort ein Polizeieinsatz, der Mann ist jetzt weg, die Frau mit den Kindern allein.“ Erst im Nachhinein fällt oft auf, was an Warnsignalen vorher schon zu sehen war: Die Familienangehörigen durften nicht mehr zu Besuch kommen, die Regeln wurden nur von einer Person festgelegt, der Ehemann kontrollierte den Alltag. Die Bedürfnisse von Frau und Kindern waren untergeordnet. Die Situation spitzte sich zu und gipfelte in einem Gewaltausbruch, bei dem dann die Polizei kommen musste. Im Rahmen der Kampagne „Orange the World“ macht das Frauenzentrum Courage auch auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam .

117 Frauen starben in der Bundesrepublik 2019 durch Partner und Expartner

In den letzten Jahren wird vermehrt in der Presse darüber berichtet. Zahlen werden regelmäßig veröffentlicht und jedes Mal gibt es ein Erschrecken über das Ausmaß. Was bedeutet es aber für die einzelnen Menschen, die sich hinter diesen Zahlen verbergen? Wer weiß um die Nöte, die Scham, die Ängste der betroffenen Frauen und Kinder?

Aktuell geht der Begriff der Femizide durch die Medien. 117 Frauen starben in der Bundesrepublik im Jahr 2019 durch Partner und Expartner. Das bedeutet, dass jeden dritten Tag ein Femizid begangen wurde. Häufig geschehen diese Morde in Situationen, in denen sich Frauen von ihren Partnern emanzipieren und sich aus dem Machtgefälle der Beziehung lösen wollen. Mal ist es die bevorstehende Trennung, mal die angestrebte berufliche Karriere, Autonomiebestrebungen von Frauen, welche der Partner inakzeptabel findet und durch die er sich zu einem Gewaltausbruch provoziert fühlt.

Anwältin: Schuld wird bei Partnerschaftsgewalt oft dem Opfer zugeschoben

„Ganz generell wird bei Partnerschaftsgewalt die Schuld oft dem Opfer zugeschoben“, sagt Christine Clemm, eine Berliner Rechtsanwältin, die sich auf das Thema „häusliche Gewalt“ spezialisiert hat. „Die Frage ist dann, warum die Frau die Beziehung nicht schon lange beendet hat.“ Die Schuld wird durch solche Aussagen und Fragen dem Opfer zugeschoben und verharmlost die Verantwortung der Täter. Der Bundesgerichtshof hat zuletzt 2019 entschieden, dass bei einer Tötung kein niederer Beweggrund vorliegt, wenn „die Trennung von dem Tatopfer ausgeht und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt fühlt, was er eigentlich nicht verlieren will.“ Die daraus resultierenden Urteile führen häufig zu einem geringen Strafmaß. Zählen tatsächlich die Lebensentwürfe von Männern mehr als die von Frauen?

Bottroper Frauenzentrum-Team berät Frauen umfassen

Im Corona-Jahr 2020 wurde viel darüber spekuliert, ob häusliche Gewalt zugenommen hat. Aktuelle Zahlen des Landes NRW lassen dies in jedem Fall für die Tötungsdelikte an Frauen vermuten. In NRW gab es bis November bereits 106 Frauen, die Opfer von Tötungsdelikten geworden sind. An fast jedem 3. Tag wurde in NRW eine Frau Opfer eines versuchten oder vollendeten Tötungsdeliktes. Die Zahlen machen deutlich, dass die Gefahr in Trennungssituationen besonders hoch ist. Lapidar dahingesagte Sätze wie, „dann soll sie doch einfach gehen. Das würde ich mir nicht gefallen lassen“ werden der Situation nicht gerecht. Eine Gefährdungseinschätzung ist in jedem Fall von häuslicher Gewalt geboten.

Im Frauenzentrum Courage gehört dies zum Standard der Gewaltschutzberatung. Durch die Kooperation mit der Polizei erfahren die Mitarbeiterinnen von Einsätzen häuslicher Gewalt und gehen aktiv auf die Frauen zu, die Beratung wünschen. Aber auch ohne einen Polizeieinsatz beraten sie Frauen, die sich aus einer gewalttätigen Beziehung lösen wollen. Dies ist oft ein langer Weg für die betroffenen Frauen.