Fotoschau in Bottrops Quadrat endet mit Podiumsgespräch

Mit einem hochkarätig besetzten Podiumsgespräch endet am Sonntag die große Ausstellung „Patrick Faigenbaum. Fotografien 1974 – 2020“ im Josef Albers Museum Quadrat. Vor dem Hintergrund seiner aktuellen Ausstellung kommt der Künstler mit drei Kennern seines Werks zusammen, um über seinen künstlerischen Horizont in Malerei, Literatur und Musik zu sprechen. Dabei wird es auch um seine Vorstellung der Fotografie und ihre Einbettung in die Tradition des Mediums in Frankreich, Deutschland und den USA gehen.

Fotografieexperten aus Paris und Berlin treffen sich in Bottrop

Erwartet werden neben Patrick Faigenbaum auch Jean-François Chevrier, Fotografieexperte und Professor em. der Pariser École nationale supérieure des Beaux-arts, der traditionsreichen Hochschule der Schönen Künste, der Berliner Kurator Thomas Weski und als Gastgeber Museumsdirektor Heinz Liesbrock. Leitmotiv des Ausstellungsgesprächs sind die Stätten Faigenbaums künstlerischer Tätigkeit Kolkata, Rom, Prag, Bremen und Paris an denen Werkgruppen entstanden, die bis Sonntag noch in Bottrop zu sehen sind. Das Gespräch findet in englischer Sprache statt.

Sonntag, 21. November, 15 Uhr. Anni-Albers-Platz 1, 46236 Bottrop. Eintritt zur Veranstaltung frei. Ausstellungsbesuch: 6/erm 4 Euro. Es gilt 3-G und Maskenpflicht während der Veranstaltung. Info: quadrat.bottrop.de.

