Fotografin führt durch Fotoschau im Bottroper Quadrat

Bottrop. Nach 20 Jahren widmet Bottrop erstmals in Deutschland wieder dem Fotografen Patrick Faigenbaum eine große Ausstellung. Zwei Führungen am Sonntag.

Das Josef Albers Museum Quadrat zeigt nach 20 Jahren erstmals in Deutschland wieder eine große Retrospektive mit Arbeiten des französischen Fotografen Patrick Faigenbaum. Am Sonntag bietet Vermittlerin und Fotografin Petra Lamers zwei Führungen durch diese Sonderausstellung „Patrick Faigenbaum. Fotografien 1974-2020“ an.

Bekannte Serien und neue Arbeiten

Die Arbeiten reichen von Faigenbaums Porträts italienischer Adelsfamilien in den 1980er Jahren über poetische Bilder von Städten wie Barcelona, Prag, Santu Lussurgiu und Kalkutta bis zu persönlichen Serien wie beispielsweise zum Apartment seiner Mutter in Paris. Die Ausstellung ist noch bis 24. Oktober zu sehen.

Info und Anmeldung

1. August, 14 und 15 Uhr, Anni-Albers-Platz 1, 46236 Bottrop. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, Anmeldung unter 02041/37 20 30. Teilnahme 2 Euro zzgl. Eintritt zur Ausstellung 6 Euro/erm. 4 Euro. Innerhalb des Museums besteht Maskenpflicht. quadrat.bottrop.de.

