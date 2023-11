Bottrop: Polizei sucht Einbrecherinnen mit deutlichem Foto

Bottrop. Die Polizei sucht mit einem Foto nach drei tatverdächtigen jungen Frauen. Sie wurden im Juli beim Einbruchsversuch gefilmt.

Die Polizei sucht nach drei jungen Frauen, die mutmaßlich versucht haben, zwischen dem 5. Juli, 12.25 Uhr und dem 6. Juli, 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Bottrop einzubrechen. Dabei hatte das Trio versucht, die Tür aufzuhebeln. Nachdem der direkte Nachbar von dem Ereignis erfuhr, nahm er Einsicht in die Aufzeichnungen seiner Videoanlage. Die Aufnahmen zeigten die drei weiblichen Tatverdächtigen, die sich zur Tatzeit auch auf seinem Grundstück aufhielten.

Mutmaßliches Diebestrio zwischen 20 und 35 Jahren

Eine der Frauen ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, hat eine kräftige Figur und zu dem Zeitpunkt schwarze Haare, zum Knoten gebunden. Sie trug eine schwarze längere Jacke mit Kapuze, eine dunkle enge Hose, weiße Turnschuhe mit schwarzem Abzeichen und ein hellblaues Oberteil und trug eine große schwarze Handtasche (Shopper).

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf diese drei tatverdächtigen Frauen. Sie sollen zwischen dem 5. und 6. Juli 2023 versucht haben, in ein Einfamilienhaus in Bottrop einzubrechen. Dabei wurde sie gefilmt. Foto: Polizei

Die zweite Frau soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein, schlanke Figur und ebenfalls schwarze Haare haben. Bekleidet war sie mit schwarze Hose, weißen Turnschuhen, einer Trainingsjacke mit Kapuze in den Farben rosa, weiß, schwarz. Sie trug eine Handtasche mit Trageriemen.

Die Fotofahndung zeigt eine dritte Verdächtige ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, schlank mit sehr langen, offenen schwarzen Haaren. Sie trug weiße Turnschuhe, eine 7/8 Hose in beige, ein weißes Oberteil und eine längere Strickjacke in beige. Sie hatte eine cremefarbene Umhängetasche mit Trageriemen dabei.

Wer Angaben zur Identität der drei unbekannten Tatverdächtigen machen kann, kann sich bei der Polizei Recklinghausen melden. Tel.: 0800/2361111 oder E-Mail:poststelle.recklinghausen@polizei.nrw.de.

