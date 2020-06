Foto hält die Flucht von Einbrechern in Bottrop fest

Bottrop. Zwei Einbrecher drangen in ein Haus ein, wurden dann aber von Bewohnern gestört. Auf ihrer Flucht entstand ein Fahndungsbild.

Mit einem Foto, das die Flucht von zwei mutmaßlichen Wohnungseinbrechern zeigt, wendet sich die Polizei mit ihrer Fahndung an die Öffentlichkeit.

Die flüchtenden mutmaßlichen Täter wurden fotografiert. Foto: Polizei

Der Fall passierte am Donnerstag, 9. April, um 10.44 Uhr an der Straße Im Springfeld 27 A im Stadtteil Lehmkuhle. Dort hatten sich zwei Männer an der Eingangstür eines Zweifamilienhauses zu schaffen gemacht. Dabei wurden sie bereits von einer Zeugin beobachtet. Es gelang ihnen, den Schließmechanismus der Tür zu überwinden und in das Haus einzudringen.

Anwesende Bewohner störten die Einbrecher

Hier wurden sie jedoch durch anwesende Bewohner gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Die Tatverdächtigen verließen das Haus wieder machten sich davon. Auf der Straße wurden sie fotografiert.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu den abgebildeten Männern machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.