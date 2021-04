Focus Money kürt Sparkasse Bottrop erneut zum Doppelsieger

Bottrop . Die Sparkasse ist die beste Bank der Stadt, sagen die Tester von „Focus Money“. Erneut vergeben sie Bestnoten für die Neukundenberatung.

Zum fünften Mal in Folge wurde die Sparkasse Bottroper Testsieger bei „Focus Money“ im Privatkundensegment und zum zweiten Mal in Folge im Geschäftskundensegment. „Das ist eine ganz besondere Leistung, die wir nicht häufig beobachten“, berichtet das Institut für Vermögensaufbau, das für den „Focus Money City Contest“ die Beratungs- und Servicequalität von Banken und Sparkassen in über 200 Städten deutschlandweit prüft und bewertet.

Sogenannte „Mystery Shopper“ haben sich als Neukunden getarnt auf der Suche nach einer neuen Hausbank. In Wahrheit sind sie bestens ausgebildete Finanzprofis und haben geprüft, wie kundenorientiert die Berater vorgehen.

Auch die Kontaktwege werden bewertet

Der Fragenkatalog ist detailliert und berücksichtigt unterschiedliche Themen. Hierbei kommt es auch auf die Verständlichkeit und Vollständigkeit der Informationen an, auf die Bereitschaft und Fähigkeit der Berater zur Beantwortung von Fragen, die Erkennung von Bedarfslücken und ihr Bemühen um individuell zugeschnittene Lösungen.

Flexible Kontaktwege werden auch bewertet. Früher war die Filiale der feste Anlaufpunkt, heute informiert man sich oftmals zunächst auf der Internetseite, schickt eine E-Mail oder ruft an. Beim Test werden alle angebotenen Kommunikationswege geprüft. Hier kommt es auf die Vielfalt, die Qualität und Schnelligkeit der verschiedenen Kommunikationskanäle an.

Freunde über die Eins vor dem Komma

„Mit einer Eins vor dem Komma setzen wir uns erneut gegen unsere fünf Mitbewerber am Ort durch“, freut sich Thomas Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bottrop. In fast allen Kategorien erzielte die Sparkasse überdurchschnittlich gute Bewertungen, wobei besonders in den Bereichen Sach- und Kundengerechtigkeit Bestnoten vergeben wurden. Thomas Schmidt betont: „Daran wird deutlich, worauf es uns ankommt: auf eine faire, individuelle und zuverlässige Geschäftsbeziehung. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Kunden!“ Für die Bestnoten haben er und sein Vorstandskollege Burkhard Klanten sich schon beim gesamten Team bedankt.