Polizei Flaschenwurf auf Bus: Polizei sucht Zeugen in Bottrop

Bottrop. In Kirchhellen hat ein Unbekannter eine Flasche auf einen Linienbus geworfen. Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die zur Aufklärung beitragen.

Die Polizei sucht Zeugen, die helfen können, einen Flaschenwurf auf einen Linienbus in Bottrop aufzuklären. Die Tat ereignete sich bereits am Donnerstag gegen 23.25 Uhr in Kirchhellen. Der 41-jährige Fahrer aus Oberhausen war mit seinem Bus auf der Schulze-Delitzsch-Straße unterwegs.

In Höhe einer Bushaltestelle näherte sich ein bisher unbekannter Mann dem Bus und warf eine Glasflasche auf das Fahrzeug. Anschließend flüchtete er. Eine Beschreibung liege aktuell noch nicht vor, so die Mitteilung der Polizei. Sie hofft nun auf Zeugen.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter 08002361111.