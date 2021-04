Elektroautos Firma Blickpunkt in Bottrop bekommt Geld für Elektroautos

Das Geld aus dem Zukunftspaket der Bundesregierung dient dem Klimaschutz. Auch andere soziale Dienste in Bottrop können davon noch profitieren.

Die Bottroper Blickpunkt GmbH an der Batenbrockstraße 145 erhält Fördergelder des Bundesumweltministeriums in Höhe von 26.000 Euro. Wie SPD-Bundestagsabgeordneter Michael Gerdes mitteilte, wird mit dem Geld der Umstieg auf Elektrofahrzeuge unterstützt. Die Firma Blickpunkt ist in der ambulanten Erziehungshilfe tätig.

„Wenn wir CO₂- und Schadstoffemissionen reduzieren und die Klimaschutzziele erreichen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass auch Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Seniorenheime, mobile Pflegedienste oder Kindertagesstätten beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge unterstützt werden“, meint Gerdes. Im Rahmen des Programms „Sozial & Mobil“ könnten Unternehmer aus dem Gesundheits- und Sozialwesen noch bis 2022 Fördergelder zur Umstellung ihrer Flotten auf Elektrofahrzeuge beantragen. Insgesamt stehen dafür 200 Millionen Euro bereit.

Soziale Dienste haben tragende Rolle in Corona-Krise inne

Darüber hinaus habe die Bundesregierung das Förderprogramm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ aufgelegt, berichtet Gerdes. „Beide Förderprogramme sind Teil eines Konjunktur- und Zukunftspakets, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern und gleichzeitig milliardenschwere Investitionen für eine ökologische Modernisierung zu ermöglichen“, erklärte er. Gerdes: „Die tragende Rolle der sozialen Dienste ist in der Corona-Krise einmal mehr deutlich geworden. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass sie vom Bundesumweltministerium mit speziell auf sie zugeschnittenen Förderprogrammen bedacht werden.“