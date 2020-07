Tier in Not

Tier in Not Finder liefern Schildkröte im Bottroper Tierheim ab

Bottrop. Die Tierfreunde Bottrop suchen den Besitzer einer entlaufenen Schildkröte. Findet er sich nicht, wird die Schildkröte an neue Besitzer vermittelt

Und wieder ist irgendwo in Bottrop eine Schildkröte entlaufen, die Finder dann ins Tierheim gebracht haben. Dieses Mal handelt es sich um eine Rotwangenschildkröte. Gefunden wurde sie am 29. Juni auf der Straße Am Schleitkamp in Grafenwald.

Die Tierfreunde hoffen, dass der Besitzer sich im Tierheim meldet; andernfalls wird die Schildkröte zur Vermittlung frei gegeben. Das Tierheim ist wegen der aktuellen Corona Gefahr für Besucher bis auf weiteres nur nachmittags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, außer donnerstags, sonntags und feiertags.

Interessenten können telefonisch Kontakt zum Bottroper Tierheim aufnehmen

Interessenten können aber auch zwecks Terminvereinbarung unter 02041-93848 Kontakt mit den Verantwortlichen aufnehmen.