Finder bringen Diamanttaube ins Bottroper Tierheim

Bottrop. Die Taube wurde An der Knippenburg aufgefunden und ins Tierheim gebracht. Findet sich kein Besitzer, wird ein neues Zuhause gesucht.

Wer vermisst seine Diamanttaube? Gefunden wurde sie am 29. Juli vor dem Haus An der Knippenburg 109 in Bottrop. Der Finder hat sie ins Tierheim gebracht. Sollte sich niemand melden, werden die Tierfreunde die Taube zur Vermittlung freigeben.

Gesucht wird dann für sie ein neues Zuhause zu vorhandenen Diamanttauben, denn diese Tiere sollten nicht einzeln gehalten werden.

Das Tierheim ist für Besucher nachmittags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, außer donnerstags, sonntags und feiertags. Interessenten können zwecks Terminvereinbarung unter 02041-93848 in Verbindung setzen.