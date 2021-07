Feuerwerkerstraße in Bottrop ab Montag gesperrt

Bottrop. Kanalbauarbeiten erfordern Vollsperrung für einige Zeit. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Die Kanalbauarbeiten im Stadtteil In der Welheimer Mark erfordern eine Vollsperrung der Feuerwerkerstraße. Derzeit laufen die Kanalbauarbeiten in der Straße In Welheimer Mark zwischen Feuerwerkerstraße und Knappenstraße. Ab Montag, 26. Juli, beginnen zusätzlich die Kanalbauarbeiten in der Feuerwerkerstraße im Abschnitt zwischen In der Welheimer Mark bis Hausnummer 39 als wandernde Vollsperrung.

Umleitung ist eingerichtet

Eine Umleitung ist eingerichtet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge werden über den Standort der Vollsperrungen informiert, um die schnelle Erreichbarkeit der Einsatzorte sicher zu stellen. Die betroffenen Anwohner werden direkt über die Baufirma informiert.

