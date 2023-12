Feuerwerk an Silvester: Keine Böllerverbotszonen in Bottrop

In Bottrop wird es in der Silvesternacht keine Verbotszonen für Feuerwerk geben. Auch in der Innenstadt und am ZOB dürfen somit Böller gezündet werden.

Bottrop In Bottrop wird es in diesem Jahr keine Böllerverbotszonen geben. Damit geht die Stadt einen anderen Weg als die umliegenden Kommunen.

Für viele gehören sie an Silvester einfach dazu: Feuerwerk, Raketen und Böller. Zur großen Freude aller Feuerwerksfans verkündete die Stadt Bottrop nun, dass es in diesem Jahr keine Böllerverbotszonen geben wird. „Es gibt bei uns in diesem Jahr keine spezielle Regelung wie etwa ein Böller- beziehungsweise Raketenverbot am 31. Dezember“, sagt Pressesprecher Andreas Pläsken.

Damit geht Bottrop – wie schon in den Vorjahren – einen anderen Weg als viele umliegende Ruhrgebietsstädte. Auch im ersten Corona-Winter, als viele Kommunen die Feuerwerke begrenzt haben, hatte Bottrop keine Verbotszonen eingerichtet, auch nicht an den beliebten Halden der Stadt. Die Begründung damals: Man könne nur verbieten, was man auch kontrollieren kann.

In Bochum beispielsweise verhängt die Stadt dieses Jahr ein striktes Böllerverbot in einigen Teilen. So darf in der Silvesternacht auf der Brüderstraße in Bochums beliebtem Ausgehviertel kein Feuerwerk gezündet werden. Und auch in Düsseldorfs Altstadt, die in letzter Zeit vermehrt zum Schauplatz von Gewalt und Eskalationen geworden ist, darf an Silvester nicht geböllert werden.

Der Andrang auf Feuerwerk war 2022 riesig: Dieses Jahr startet der Verkauf einen Tag früher

Für die Bottroper hingegen heißt es in diesem Jahr: ran an die Raketen. Und so bereitet sich der Einzelhandel schon jetzt auf einen Ansturm auf das Feuerwerkssortiment vor. Denn das Interesse der Bottroper an Raketen und Co. sei vor allem im letzten Jahr riesig gewesen.

„Der Verkaufsstart ist immer einer unserer umsatzstärksten Tage im Jahr“, erzählt dazu Stefan Reuter, Marktleiter vom Bottroper Heim & Garten Discounter Thomas Philipps. Zu kaufen gibt es Feuerwerk und Böller seit dem 28. Dezember in Supermärkten, Discountern oder Baumärkten. Damit startet der Verkauf bereits einen Tag früher, da Silvester auf einen Sonntag fällt.

