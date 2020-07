Feuerwehrleute löschen brennendes Auto auf der Autobahn A 31

Bottrop-Kirchhellen. Der Wagen geriet während der Fahrt in Brand. Die Insassen retteten sich unverletzt. Zwischen Dorsten und Kirchhellen kam es zu einem Stau.

Während der Fahrt geriet ein Auto auf der Autobahn A 31 in Fahrtrichtung Bottrop in Brand. Die Insassen des Pkw konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor der Wagen vollends in Flammen aufging. Sie blieben unverletzt. Der Wagen brannte komplett aus und musste abgeschleppt werden.

Feuerwehrleute aus Dorsten löschten den brennenden Pkw auf dem Mehrzweckstreifen der Autobahn. Zu dem Brand war es am Samstag Nachmittag zwischen den Anschlussstellen Dorsten-West und Bottrop-Kirchhellen gekommen. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn in Richtung Bottrop zeitweise komplett abgesperrt werden, so dass es auch zu einem längeren Stau kam.