Unfall Feuerwehr rettet E-Rollstuhlfahrer in Bottrop aus Graben

Bottrop. Ein Mann stürzte circa drei Meter tief eine Böschung hinab. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in Krankenhaus.

Die Feuerwehr hat am Freitagabend in Bottrop einen E-Rollstuhlfahrer aus einem Graben gerettet. Der Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Gefährt auf einem Spazierweg an der Gladbecker Straße/Ecke Overbeckstraße unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er eine circa drei Meter tiefe Böschung hinab und verletzte sich dabei schwer.

Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug ausgerückt war, konnte den Mann mit vereinten Kräften aus dem Graben befreien. Das Unfallopfer war nicht ansprechbar und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Während des circa halbstündigen Einsatzes kam es auf der Gladbecker Straße zu leichten Verkehrsbehinderungen.

