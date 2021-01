Feuerwehr rettet 30-Jährigen aus dem Kirchschemmsbach

Die Feuerwehr hat einen Mann gerettet, der in der Dunkelheit in den Kirchschemmsbach gestürzt war.

Bottrop Am Samstagabend ist ein 30-Jähriger in den Kirchschemmsbach gestürzt. Retter der Feuerwehr halfen ihm mit einer Leine aus dem Wasser.

Am Samstagabend hörte eine Passantin bei ihrem

abendlichen Spaziergang gegen 20.35 Uhr Hilferufe aus der Böschung am

Kirchschemmsbach in der Nähe des Nordrings.

Da sie im Dunkeln den genauen Standort des Hilfesuchenden nicht ausfindig machen konnte, alarmierte sie die Feuerwehr. Beim Eintreffen des Hilfeleistungszuges der Berufsfeuerwehr stellte sich heraus, dass ein 30-jähriger Mann aus ungeklärter Ursache vom Weg abgekommen war und die Böschung zum Bach hinabgestürzt war. Der Patient war ansprechbar, jedoch nicht in der Lage, die steile Böschung wieder hochzuklettern.

Mehrere Einsatzkräfte ließen sich an einer Leine zum Unfallopfer ab und unterstützten diesen beim Hochklettern. Anschließend übernahm der Rettungsdienst den leicht unterkühlten Patienten und transportierte

diesen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Für die Feuerwehr war der

Einsatz gegen 21 Uhr beendet.