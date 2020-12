Die Feuerwehr hat am frühen Morgen einen Wohnungsbrand in Feldhausen gelöscht.

Rettungseinsatz Feuerwehr löscht nachts Wohnungsbrand in Feldhausen

Kirchhellen. Berufsfeuerwehr und die Ortswehren Kirchhellen und Feldhausen rückten kurz nach Mitternacht zu einem Wohnungsbrand aus. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Anrufer alarmierten Montagfrüh gegen 0.10 Uhr die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand zur Von-Galen-Straße. Verletzt wurde niemand.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Wohnzimmerbereich und auf dem Balkon im ersten Obergeschoss brannte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften den Brand mit mehreren Trupps unter Atemschutz. Ein weiterer Trupp führte die Belüftung des Gebäudes durch, um eine weitere Rauchausbreitung zu verhindern. Es hatte sich noch eine Person in der Brandwohnung befunden, die sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, nach einer Sichtung durch den Rettungsdienst waren keine weiteren Behandlungsmaßnahmen erforderlich. Gegen 3 Uhr wurde der Einsatz für die Feuerwehr Bottrop beendet. Die Feuerwehr Bottrop war mit 40 Kräften der Berufsfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Feldhausen an der Einsatzstelle.