Feuer Feuerwehr löscht einen Dachgeschossbrand An der Linde

Kirchhellen . Die Feuerwehr hat am Morgen einen Wohnungsbrand An der Linde gelöscht. Die Brandwohnung war leer, Personen kamen nicht zu Schaden.

Am Donnerstag um 9.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an der Straße An der Linde alarmiert. Zur Verstärkung rückte auch die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen (OW 16) aus. Ein Trupp der Feuerwehr bekämpfte den Brand im Dachgeschoss mit einem C-Rohr. Ein weiterer Trupp führte die Belüftung des Gebäudes durch.

Beim Ausbruch des Brandes befand sich keine Person in der Brandwohnung, die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich schon eigenständig in Sicherheit gebracht. Gegen 10.45 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr Bottrop beendet. Sie war mit 30 Kräften der Berufsfeuerwehr und der Ortswehr Kirchhellen an der Einsatzstelle.