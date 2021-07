Feuerwehr Bottrop Feuerwehr löscht brennende Wohnung in Bottroper Stadtmitte

Bottrop. Die Feuerwehrleute hatten das Feuer an der Grünewaldstraße schnell gelöscht. Doch der Rettungsdienst musste jemanden ins Krankenhaus bringen.

Die Feuerwehr hat am Sonntag morgen auf der Grünewaldstraße einen Wohnungsbrand gelöscht. Eine Person rettete sich aus der brennenden Wohnung vor dem Feuer. Auch die anderen Bewohner des Hauses hatten sich bereits in Sicherheit gebracht, als die Feuerwehrleute eintrafen.

Der Alarm war am Sonntag gegen 10.50 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Daraufhin rückten die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehr Altstadt mit jeweils einem Löschzug zu der Einsatzstelle an der Grünewaldstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss brannte, es war durch ein geöffnetes Fenster eine Rauchentwicklung zu erkennen.

Feuerwehrleute bekämpften den Brand und lüfteten das Haus

Ein Trupp der Feuerwehr bekämpfte den Brand mit einem C-Rohr, berichtet die Feuerwehr. Ein weiterer Trupp belüftete das Gebäude, um eine weitere Rauchausbreitung zu verhindern. Der Rettungsdienst sorgte für die notärztliche Versorgung der Person, die aus der brennenden Wohnung geflüchtet war, und brachte sie dann in ein Krankenhaus.

Nach nicht ganz einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr gegen 11.45 Uhr beendet. Die Feuerwehr war insgesamt mit 25 Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt an der Einsatzstelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop