Feuerwehr freut sich über acht neue Truppführer im Ehrenamt

Sie müssen bei Bränden schnell die richtigen Entscheidungen treffen. Dafür hat die Feuerwehr jetzt acht Truppführer ausgebildet.

Die Feuerwehr begrüßt acht neue Truppführer für die Ortswehren. Sieben Wochen lang wurden acht ehrenamtliche Feuerwehrmänner in über 70 Unterrichtseinheiten für die sogenannte erste Führungsebene in der Feuerwehr ausgebildet.

Der Trupp besteht bei der Feuerwehr in der Regel aus zwei Einsatzkräften und ist die kleinste taktische Einheit. Insbesondere im Innenangriff beim Brandeinsatz, wenn der Trupp auf sich alleine gestellt ist, muss der Truppführer in der Lage sein, auftretende Gefahren schnell zu erkennen und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Vorbereitung auf kritische Situationen

Neben den theoretischen Grundlagen stand deshalb auch eine große Zahl praktischer Übungen auf dem Stundenplan. In diesen Übungen wurden die angehenden Truppführerinnen und Truppführer auf mögliche kritische Situationen vorbereitet. Am Samstag galt es dann, das erlernte Wissen vor einer Prüfungskommission unter Beweis zu stellen. Dies gelang allen acht Prüflingen mit Bravour. Dementsprechend konnte Ausbildungsleiter Frank Lindemans am Ende allen Teilnehmern zur bestandenen Truppführerprüfung gratulieren.

Bottroperinnen und Bottroper, die Interesse an einer Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehren haben, können sich auf www.freiwillige-feuerwehr-bottrop.de oder bei Facebook (@FeuerwehrBOT) bzw. Twitter (@Feuerwehr_BOT) informieren.

